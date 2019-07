Spojeným státům hrozí sankce za Obamova cla vůči Číně

Světová obchodní organizace (WTO) otevřela cestu sankcím, které by mohla začít uplatňovat Čína za americká cla z éry prezidenta Baracka Obamy. Uvedl to v úterý odvolací orgán WTO. Spojené státy podle WTO neplnily v plném rozsahu její rozhodnutí a pokud Washington nezruší určitá cla, která porušují pravidla organizace, mohly by Spojené státy čelit sankcím ze strany Číny.