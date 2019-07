Manažeři společnosti Whirlpool členům britského poslaneckého výboru řekli, že vadných sušiček je 250 až 800 tisíc. Současně firma přiznala, že v posledních letech zaznamenala 54 požárů sušiček. Ve třech případech přitom šlo o modely, které prošly úpravami poté, co se u nich podobná závada objevila již dříve.

Již minulý měsíc britská vláda vyzvala ke stažení půl milionu sušiček, které mohou představovat riziko požáru, napsal Guardian. Problém se týká následujících značek výrobků od Whirlpoolu, a to Hotpoint, Indesit, Creda, Swan a Proline.

Whirlpool admits there could be up to 800,000 faulty dryers in households across Britain as company bosses are quizzed by MPs amid fire safety fears

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/pRY9rCigO5