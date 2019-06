Novinky, ČTK

Pracovníky plánuje vedení podniku nahradit moderními technologiemi a automatizací. Restrukturalizace má přinést jednodušší a rychlejší fungování služeb a pošty bez front. Na středeční tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Roman Knap.

Pošta uzavřela minulý rok s provozní ztrátou přesahující miliardu korun. Podle Knapa je podnik v provozní ztrátě již čtyři roky, za loňský rok to bylo ale poprvé, kdy byla otevřeně přiznaná a nebyla dorovnána do kladné nuly prodejem majetku.

„Pošta je již dlouhodobě ve ztrátě. Pokud bychom nepřikročili k systémovým změnám ve struktuře České pošty, do několika let by Česká pošta přestala existovat,” řekl Knap.

Ředitel České pošty Roman Knap

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pošta do restrukturalizace investuje 7,5 miliardy korun, částečně ji chce financovat prodejem nemovitostí. Do roku 2021 se chce opět vrátit k zisku.

Základem restrukturalizace je rozdělení společnosti na tři obchodní jednotky pod hlavičkou skupiny České pošty. Každá obchodní jednotka bude mít samostatné účetnictví a zodpovědnost manažerů za své hospodářské výsledky.

Pro zaměstnance podnik počítá s lepším mzdovým ohodnocením, které bude odpovídat požadavkům na vyšší kvalifikaci. Snižování počtu míst se uskuteční přirozeným způsobem, protože každý rok z pošty odejde zhruba 8000 pracovníků, za které musela hledat náhradu.

České poště přitom aktuálně naopak chybí více než 1100 zaměstnanců, od začátku roku do konce dubna přitom nabrala 2868 lidí. Mezi nejvíce nedostatkové profese patří pracovník přepážky, řidič, doručovatel balíků i listovních zásilek.