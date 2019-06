Novinky

Podle ministra ale není zdražení dálniční známky na pořadu dne. „Dokud nebude hotová D1, bude stát dálniční kupón 1500 korun. Zvyšování ceny by v tuto chvíli nebylo vůči řidičům fér,” uvedl Kremlík na Twitteru.

Kolovratník v rozhovoru pro Novinky návrh na zvýšení o 500 korun obhajoval tím, že kvalita českých dálnic tomuto zdražení odpovídá.

Novela, do níž to Kolovratník navrhl, určuje nahrazení papírových kupónů elektronickými známkami od roku 2021. Ministerstvo financí ale s navýšením ceny počítá už v návrhu rozpočtu. Zvýšení cen by příjmy zvedlo asi o dvě miliardy korun.

Cena dálniční známky neroste už od roku 2012. Mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková k tomu ve čtvrtek Novinkám řekla, že je to právě kvůli modernizaci. „Ve stávajících cenách je zohledněn velký rozsah oprav a modernizací, který v posledních letech probíhá,” řekla Rezková.