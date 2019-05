Novinky, ČTK

„Firmy a soukromé osoby jsou při výměně peněz na bankách závislé,” uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Banky Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup a JPMorgan dostaly pokutu zhruba 811,2 milionu eur (20,84 miliardy korun) za účast v kartelu nazvaném Forex – Three Way Banana Split.

Barclays, RBS a MUFG Bank pak byly pokutovány částkou zhruba 257,7 milionu eur (6,62 miliardy korun) za účast na dalším kartelu nazvaném Forex – Essex Express.

Obchodníci těchto bank si podle EK vyměňovali citlivé informace a obchodní plány. Strategie si sdělovali prostřednictvím internetového chatu.

Zpravidla se jednalo o devizové obchody s měnami euro, americký dolar a švýcarský frank. Týkalo se to však i britské libry, japonského jenu, australského, novozélandského a kanadského dolaru, a také dánské, švédské a norské koruny.