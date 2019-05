Karolina Brodníčková, Právo

Pro sebe si navíc z ceny nájmu každý měsíc strhnou 10 až 15 procent. Za to poskytují servis, jako je hledání a prověření podnájemníka, opravy v bytě nebo kontrola objektu. U všech společností platí, že po majitelích bytů žádné peníze nechtějí. Službu platí spolu s nájemným obyvatel bytu.

Tyto firmy si byty pronajímají od majitelů a samy na svou odpovědnost a riziko hledají podnájemníky. Tím se liší od klasických realitních kanceláří, které nájmy jen zprostředkují a víc už nezařizují. Spolu s nedostatečným počtem bytů na trhu je to další z důvodů, který obyvatelům bydlení prodražuje.

Společnost Ideální nájemce, která patří do investiční skupiny Miton, hlásí, že takto spravuje téměř devět stovek bytů v Praze a Brně. Za péči o byty si účtuje měsíčně 15 procent z ceny nájemného stejně jako společnost Bohemian Estates. Ta podle svého manažera Jana Jaši spravuje více než 800 bytů. Stálý nájem.cz cenu slibuje deset procent. Při současných cenách nájmů např. v pražských bytech jde o tisícikoruny.

Web Dokonalý nájemník.cz provozuje společnost Desire Rent, s. r. o., působí ve dvanácti českých městech. Její jednatel Lukáš Smrčenský Právu odpověď na otázku, o kolik bytů se stará, odmítl. Za služby si účtuje okolo 15 procent z ceny nájmů. „Je to individuální, ale je to asi 15 procent. Máme to s konkurencí všichni asi podobně. Ale záleží na konkrétním bytě a lokalitě, může to být i méně,“ řekl Právu.

„Dohodneme se na výši garantovaného nájmu, jak potřebujete. Podle našich zkušeností a dané lokality případně navrhneme i zvýšení, abychom maximalizovali váš zisk. Nájemné pak doplníme o naše náklady a je na nás, abychom sehnali nájemníka,“ slibuje majitelům Dokonalý nájemník.cz. na svých stránkách. „Garantujeme vysoké nájemné i jeho pravidelné a stálé platby,“ dodává.

Firmy tvrdí, že se služba majitelům bytů vyplatí. „Za prvé čistě statisticky: 20 % pronajímatelů se setká s neplatiči, kdežto s námi máte jistotu zaplaceného nájmu každý měsíc. Za druhé vám ušetříme průměrně 60 hodin času ročně a veškeré starosti s péčí o byt,“ sděluje Ideální nájemce na webu.

Tomu služba slušně vynáší. Jen za loňský rok utržil přes sto milionů korun a chce expandovat i do zahraničí.

Podle člena hospodářského výboru Sněmovny Vojtěcha Munzara (ODS) může mít i rozšiřování těchto služeb svůj vliv na vyšší ceny nájmů. Hlavní problém však vězí jinde. „Za zvyšováním cen nájemného stojí zejména nedostatek bytů a zvyšování poptávky po nájemním bydlení. Na to jsme upozorňovali v souvislosti se zpřísňováním hypoték, kde část lidí již na hypotéky nedosáhne, ale jejich potřeba bydlení se tím nesníží, a proto se poptávají po nájemním bytu,“ řekl Právu.

„Provize za zprostředkovávání nájemného tedy není tím primárním, co ceny na trhu zvyšuje, ale samozřejmě vstupuje do úvah pronajímatele o jeho nákladech, výši zisku a návratnosti investice,“ dodal.

Pomoci by mohl zákon



Piráti nevnímají rozšiřování těchto služeb jako potíž. „Problém je spíš nejisté postavení majitele bytu v případě, kdy narazí na nespolehlivého nájemníka. To je i důvod, proč u nás fungují podobné služby,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Navenek se některé tyto společnosti tváří, že s realitními kancelářemi, které si obvykle jednorázově strhnou provizi za zprostředkování a dál se o nemovitost nestarají, nemají nic společného. Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří Jana Borůvky však mezi klasické „realitky“ patří a měl by se na ně vztahovat chystaný zákon o realitním zprostředkování.

„Jednoznačně se chovají jako realitní kanceláře. Zákon by se na ně vztahovat měl. Ale nevíme, v jaké finální podobě bude schválen. Ale podle mého by měl platit i na tyto společnosti,“ řekl Právu Borůvka.

Zatím neexistuje v Česku zákon, který by práci realitních makléřů reguloval. Stát se jím nyní může téměř každý. Změnu má přinést zákon, který nyní projednává Sněmovna. Makléři by nově museli mít potřebnou kvalifikaci a budou muset být pojištění.