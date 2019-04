tov, Novinky

Podle statistiků loňský objem vyvezeného zboží z Česka do Číny dosáhl úrovně 56,1 miliardy korun. V roce 2017 to bylo 56,2 miliardy korun, z čehož vyplývá, že hodnota exportovaného zboží do Číny v posledním roce mírně klesla.

Český prezident Miloš Zeman se ve středu vypravil na již pátou návštěvu Číny. Doprovází ho šedesátičlenná skupina podnikatelů.

„Hlavním cílem návštěvy bude posílit český export do Číny a navýšit čínské investice v České republice. Oba tyto záměry se však zatím příliš nedaří naplňovat,” komentoval hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Vývoz z ČR do Číny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jak upozornil, statistický úřad má údaje i za první dva měsíce letošního roku, ve kterých jsme do Číny exportovali zboží za 8,5 miliardy korun, což je o zhruba 300 milionů korun méně než ve stejném období roku 2018.

V posledních letech se pomyslné kyvadlo vychyluje ještě více ve prospěch Říše středu Štěpán Křeček, BH Securities

„V případě, že tento trend bude pokračovat, stane se rok 2019 dalším rokem, ve kterém klesne hodnota exportovaného zboží do Číny. Přání prezidenta Miloše Zemana o posílení českého exportu do Říše středu by tak zůstalo nevyslyšeno,” dodal analytik.

Zatímco českému exportu do Číny se příliš nedaří, opačným směrem proudí stále více zboží. V roce 2017 Číňané vyvezli do ČR zboží v celkové hodnotě 475,6 miliardy korun. O rok později to bylo již zboží za 567,9 miliardy korun a první dva měsíce letošního roku naznačují, že v roce 2019 Čína opět navýší svůj export směřující do Česka. Bilance obchodu se zbožím je přitom již dnes výrazně v neprospěch naší země. V roce 2018 jsme vůči Číně vykázali obchodní deficit -511,8 miliardy korun.

Nejvíc se z Číny dováží oblečení a obuv, elektronika, hodinky, ale i sklo nebo chemické výrobky. Naopak z Česka do Číny nejvíce vyvážejí auta, traktory, lékařské a jiné přístroje a elektronika, nábytek nebo hračky.

Obří investice v nedohlednu

Zahraniční obchod však podle ekonoma není jediný problém, který trápí ČR ve vztahu s Čínou.

„Jsou to již tři roky od návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze, kdy byly slíbeny investice do České republiky přesahující výši 200 miliard korun. Stále jasněji se ukazuje, že tento slib nebude naplněn,” dodal Křeček.

„Podle údajů České národní banky se přímé zahraniční investice Číňanů v loňském roce snížily o 15,1 miliardy korun. O rok dříve se snížily o 1,4 miliardy korun. Naposledy se přímé zahraniční investice navyšovaly v roce 2016 a to o nikterak závratných 12,5 miliardy korun,” shrnul.

Bilance obchodu s Čínou

FOTO: David Ryneš, Novinky

Když pomineme sliby a proklamace politiků je z čísel zřejmé, že ze vztahu Česka s Čínou jasně profituje asijská strana.

„V posledních letech se přitom pomyslné kyvadlo vychyluje ještě více ve prospěch Říše středu. Doufejme, že pátá návštěva prezidenta Miloše Zemana v Číně konečně přinese zvrat a začnou se naplňovat sliby o posílení českého exportu do Číny a čínských investic v České republice. V opačném případě by to svědčilo o nepříliš dobrých výsledcích naší ekonomické diplomacie,” uzavřel ekonom.

Prezident Miloš Zeman se během pracovní cesty do Číny setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i s vrcholnými představiteli Huawei, Bank of China a státní firmy CITIC. Mluvit bude také s čínskou vicepremiérkou Sun Čchun-lan, vyplývá z programu cesty.

Na setkání s čínským prezidentem Zemana doprovodí hokejista Jaromír Jágr, fotbalista Pavel Nedvěd nebo finančník Pavel Tykač. Během Zemanovy návštěvy v Číně bude podepsáno memorandum mezi Hospodářskou komorou a Bank of China o investicích řádově v miliardách eur, řekl ČTK prezidentův kancléř Vratislav Mynář.