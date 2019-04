Novinky, ČTK

„Neumím si představit, že bychom je u nás začali vytvářet, když už jsou 40 let vyzkoušené ve Francii,” řekl ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

V pátek podepsali zástupci SŽCD a francouzské SNFC memorandum o prodeji.

Stejné předpisy a normy sloužily pro stavbu trati v Maroku a některé systémy využívá španělská železnice.

Svoboda tvrdí, že příprava vysokorychlostních tratí se nákupem norem zrychlí. Hned bude podle něj jasné, jaké jsou parametry, jak se tratě chovají. „Tohle pořídíme naráz a budeme vědět, co budeme chtít po budoucích projektantech a po budoucích zhotovitelích," řekl.

Vysokorychlostní vlaky TGV jezdí ve Francii od roku 1981. Jsou pro ně vybudovány speciální tratě pod označením LGV, vyznačují se velkými poloměry zatáček. Vlaky po nich jedoucí dosahují rychlostí přes 300 km/h.

V Česku je nyní možné jezdit na železnici rychlostí maximálně 160 km/h, a to jen po některých úsecích. Vlaky, které v Česku jezdí, jsou přitom schopny dosahovat rychlostí až 230 km/h.

SŽDC vyšle odborníky do zahraničí na stáže, aby poznali, co přesně předpisy v reálném provozu znamenají. Jde například o trakční vedení, měnírny, typy kolejí nebo typy uchycení kolejí.

V Česku by měly vzniknout tři pilotní úseky vysokorychlostních tratí. První je plánován na výjezdu z Prahy do Poříčan na Kolínsku, druhý je jižně od Brna a třetí z Přerova směrem na Ostravu.

„Celá síť ve všech směrech, je to taková hvězdice z Prahy na Polsko, Brno, Ostravu, Vídeň a výhledově na Plzeň. Celková odhadovaná částka je 500 až 600 miliard korun. Je to projekt, který je odhadován na 20 až 25 let," řekl pořadatel páteční konference, poslanec Martin Kolovratník (ANO).