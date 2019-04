tov, Novinky

Evropská unie je klíčovým trhem skotských výrobců, loni měla na vývozu jejich whisky EU podíl 39 procent. Hrozící uvalení cel po brexitu by zdražilo lihovinu a pomohlo tak konkurenci.

„Je to riziko. Snažíme se co nejlépe připravit a plánovat, ale když neznáte fakta, tak to pořádně nejde,“ řekl Iain Stirling, šéf Arbikie Highland Estate.

Firma s dlouhou rodinnou tradicí začala vedle tradiční sladové „single malt” před sto lety pálit první skotskou rye (žitnou) whisky, která má kořeny v USA. Dnes vyrábí navíc i vodku a gin, které také zčásti vyváží do EU.

„Rozhodně mohu říci, že to teď máme těžké. Komplikací je i to, že se všechno řeší tak na poslední chvíli,“ řekla Reuters šéfka Asociace skotských výrobců whisky (SWA) Karen Bettsová. Asociace po vládě žádá lepší dohodu s EU, nulová cla na vývoz do Evropské unie a vyjednání lepších obchodních dohod s dalšími trhy.

I přesto SWA ale podporovala původní dohodu premiérky Theresy Mayové o vystoupení z EU, protože dávala jistotu ohledně cel a pohybu zboží a 21měsíční přechodné období. V případě neřízeného brexitu se obávají byrokratického chaosu ohledně celních formalit a problémů s dopravou na hranicích.

Nejisté datum



Dohodu s EU britský parlament opakovaně neschválil. Brexit měl původně nastat 29. března, nyní platí odklad do 12. dubna. Británie bude zřejmě usilovat o další odklad, ten ale musí jednomyslně schválit všech 27 zemí Unie.

Zatímco celá Británie si v roce 2016 v referendu odhlasovala těsnou většinou odchod z EU, ve Skotsku bylo 62 procent hlasujících proti. Whisky není jediný důvod. Celkový vývoz Skotska do EU činí ročně skoro 15 miliard liber (452 miliard korun).