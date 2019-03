Ekologická aktivistka Thunbergová překvapila. Zastala se jaderné energie

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová se na sociální síti vyjádřila smířlivě k jaderné energii. Podle ní by se měla vzít do úvahy, protože může přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého. Upozornily na to německé deníky Frankfurter Allgemeine Zeitung a Die Welt, podle kterých tím své mnohé příznivce překvapila.