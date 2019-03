Boeingy Smartwings uvázly v zahraničí. Do Prahy přiletí bez cestujících

S letadly Boeing 737 MAX společnost Smartwings přeletí do Prahy bez cestujících. Nařízení evropského leteckého úřadu o zákazu provozu strojů nad Evropou to dovoluje. Pasažéry, kteří v úterý cestovali v těchto letadlech do Prahy, vysadila společnost v Tunisu a v turecké Ankaře. Z Tunisu už se lidé vrátili do Prahy jiným strojem, v Ankaře čekají.