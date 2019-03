ČTK

„Je to běžný jev, který tu ještě nějakou dobu bude,” uvedla Drábová. „Teď momentálně jsme na polovině aktivit cesia, od havárie v Černobylu to letos bude 33 let. Za dalších 30 let to bude čtvrtina a tak dále," doplnila.

Úřad připomněl, že například kančí maso s hodnotami nad 1250 Bq/kg (Becquerelů na kilogram) by se nemělo dostat do obchodní sítě.