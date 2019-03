Martin Procházka, Právo

„Jsou dvě možnosti. Buď by se kvůli posílení sítě musela rozkopat celá Praha, což je nereálné, nebo rozmístíme bateriové nabíječky. Bude stačit, aby se v centru nainstalovaly stovky nabíječek s bateriemi, které se budou zároveň postupně dobíjet ze sítě a v případě potřeby budou elektrickou síť stabilizovat,“ vysvětlil Právu investor do HE3DA Radomír Prus.

„V Praze jezdí denně statisíce aut, kdyby se třetina z nich v jeden okamžik připojila k nabíječce, tak to síť neutáhne,“ dodal.

„Kapacitu na příští rok máme už vyprodanou, a to hlavně pro dobíječky elektromobilů a velká bateriová úložiště v rámci České republiky. Naše baterie jsou bezpečnější než ty stávající na trhu, a hlavně budou levnější,“ tvrdí Prus.

Továrna se má letos rozjet



Továrna v Horní Suché by měla být uvedena do provozu letos, do konce roku má vyrobit baterie o kapacitě 180 megawattů, příští rok už 1 gigawatt. V plánu ale mají výrobu až 15 gigawattů ročně. Další továrnu plánuje firma stavět v americkém Renu, kde má k dispozici 80 hektarů pozemků.

Během dvou let by se HE3DA chtěla soustředit i na baterie pro elektromobily, podle Pruse již probíhají jednání se všemi důležitými výrobci.

Výdrž baterií má být 20 let, potom je firma plánuje zpětně odkupovat a recyklovat. „Tím, že nepoužíváme lepidla, můžeme baterii zase rozebrat, oddělíme materiály a pak ji zase složíme,“ podotkl Prus.

Zástupce čínského investora chtěl ukrást prášek



Firma už podle něho zažila pokus o krádež duševního vlastnictví. „Naše 3D baterie jsou zatím nejdál, už třikrát nás chtěly koupit asijské firmy. Začala jednání s Číňany, ti se nemohli dostat k tomu, jak děláme nanočástice. Jejich zástupce v rámci jednání strčil ruku do pracovního boxu a ukradl prášek a dal si ho do kapsy, když jsme byli u toho,“ vzpomíná.

Prodávat firmu nebo nechat baterie vyrábět licenčně nehodlá. „Na začátku jsme to chtěli. Nakonec jsme si řekli, že to uděláme sami,“ uvedl Prus. Do primárního výzkumu zatím firma investovala asi 250 milionů korun. „Do vývoje jde kolem 50 milionů ročně. Do výstavby továrny máme od investorů alokované 1,3 miliardy, kteří nám peníze dávají průběžně podle výstavby, takže zatím je proinvestovaných několik set milionů korun,“ vysvětlil.

Šance pro průmysl

Na výzkumu baterií podle vynálezce Jana Procházky dělali zpočátku tři lidé, po příchodu Pruse vybudovali v Letňanech prototypové centrum. „Teď je nás v centru asi patnáct, k tomu dalších padesát lidí v Horní Suché, celkově s externisty je to asi 1000 lidí,“ řekl Procházka.

Podle Pruse může česká technologie prospět celé Evropě. „Funguje už bateriová aliance EU pod vedením eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Udělali z nás lídra sekce, která má zajistit dostatek bateriových článků pro Evropu. Máme lithium na české a německé straně, teď se dělá niklovna ve Finsku, navrhujeme dodělat kalcinaci u nás v České republice. Obohaťme to českým lithiem, my to zpracujeme do našich baterií a to se hotové může exportovat do celé Evropy. Recyklaci můžeme provádět v českých firmách,“ poznamenal Prus.

„Bateriová úložiště dnes rostou jako houby po dešti a my přicházíme s industrializací,“ doplnil. Podle Pruse může tento obor jen v České republice zaměstnat až 100 tisíc lidí.