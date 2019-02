Cukr může podražit, úrodu řepy postihlo sucho

Kvůli loňské nižší úrodě cukrové řepy a s tím související nižší produkci cukru by do půl roku až roku mohla vzrůst cena cukru. Ta je nyní v EU oficiálně stanovena na 330 eur za tunu (zhruba 8500 Kč za tunu), vzrůst by mohla zhruba na 400 eur (zhruba 10 400 Kč), řekl ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček. Současné nízké ceny jsou podle něj pro cukrovary a pěstitele likvidační.