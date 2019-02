Čtyři scénáře odchodu z EU

V analýze ekonomických dopadů počítá Deloitte se čtyřmi variantami brexitu. S těmito čtyřmi variantami pracuje analýza britské vlády z listopadu 2018

No deal - V tomto scénáři by nedošlo k dohodě o vystoupení Velké Británie z EU. V obchodu mezi EU a Británií by začala platit obchodní cla EU pro země s nejvyššími výhodami. Netarifní náklady zahrnují celní administrativu, zdržení a výrazné zvýšení bariér v obchodu se zahraničím. Netarifní náklady by dosahovaly 6-15 % u zboží a 4-18 % u služeb.

Average FTA - V této situaci by Velká Británie dosáhla s EU dohody o volném obchodu s nulovými cly, ale nesla by průměrné netarifní náklady, které reflektují standardní dohody o volném obchodu. Tyto netarifní náklady by vycházely z ukončení členství Velké Británie v celní unii, celní administrativy, regulatorních bariér a dalších nákladů. Netarifní náklady by dosahovaly 5-11 % u zboží a 3-14 % u služeb.

EEA type - Velká Británie v tomto scénáři zůstává součástí EEA (Evropský hospodářský prostor) a společného trhu EU, ale přestane být součástí celní unie. Tento scénář uvažuje nulová obchodní cla, ale zvýšení netarifních bariér (celní administrativa, pravidla původu a zpoždění). Netarifní náklady by dosahovaly 3-7 % u zboží a 1-3 % u služeb. V tomto scénáři by Británie musela automaticky přijímat veškerou legislativu EU, přispívat do rozpočtu EU a nadále zaručovat volný pohyb osob mezi Británií a zeměmi EU.

White paper - Tento scénář je postaven na dokumentu britské vlády stanovujícím podmínky odchodu Velké Británie z EU z července 2018. Platila by nulová obchodní cla a minimální netarifní bariéry pro obchod se zbožím. Zvýšily by se ovšem náklady v obchodu se službami. Netarifní náklady by dosahovaly 0-1 % u zboží a 2-10 % u služeb.