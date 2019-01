Novinky, ČTK

Současně jde o největší zlatou minci v Evropě. Největší na světě se nachází v Austrálii.

Zlatá mince o hmotnosti 130 kilogramů je ozdobou výstavy, která stoletý vývoj československých a českých platidel představuje. Autor na lícní straně zdůraznil zrod československé měny kolkem z roku 1919, současnost prezentuje logo ČNB.

ČNB připravila ke stému výročí vzniku československé měny, které připadá na konec února, mnoho akcí včetně emise první pamětní bankovky.

Autorem podoby mince je akademický medailér a sochař Vladimír Oppl. Na lícní straně je kromě názvu státu Česká republika a nominální hodnoty 100 milionů korun také logo ČNB, korunový bankovní kolek, státní symbolika, tedy český lev a moravská a slezská orlice, ale i značky výrobce mince a jeho subdodavatelů.

Pro chybu nebyl v tomto případě prostor.

FOTO: archiv České mincovny

„Na rubové straně je potom český lev se srdečním štítem se znakem Slovenska, dalo by se říct, že to je ve volnější úpravě malý státní znak Československé republiky, který platil od roku 1920 do roku 1960 s protektorátní přestávkou, a rubová strana první československé korunové mince, která vyšla v roce 1922,” řekl Novinkám hlavní metodik ochrany platidel z ČNB Jaroslav Moravec.

Druhá největší zlatá mince na světě je vystavena v Císařské konírně Pražského hradu.

FOTO: Novinky

Výstava potrvá do konce dubna



Výstava v Císařské konírně potrvá do konce dubna a návštěvníci na ní uvidí platidla i nejvýznamnější realizované a nerealizované výtvarné návrhy od renomovaných umělců za posledních sto let.

Návštěvníci zhlédnou mimo jiné návrhy Alfonse Muchy z let 1918 a 1919 a budou je moci porovnat s jeho tvorbou ve druhé polovině 20. let minulého století.

Také se seznámí s dílem dalších osobností české a slovenské grafiky, jako byli Max Švabinský, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Albín Brunovský nebo Oldřich Kulhánek.