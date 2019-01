Novinky, ČTK

ČEZ připravuje v Dukovanech stavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků, konečné rozhodnutí o termínech výstavby ale zatím nepadlo.

„Analyzujeme, co to pro nás znamená,” řekl ředitel. O tom, zda je nová strategie reálná, by podle něj mohlo být jasno do konce letoška.

Dukovany pokrývají pětinu spotřeby



Elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. První blok je v provozu od roku 1985.

Původní projekty počítaly s třicetiletou životností bloků, končit tedy měly od roku 2015. ČEZ má nyní schválenou dvacetiletou strategii EDU 20, na nové třicetileté strategii EDU 30 pracuje.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o financování.