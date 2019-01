ČTK

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících v jednotkách procent.

Dosud nejvíce dopravci za slevy vyfakturovali v říjnu, stát jim tehdy zaplatil 512 milionů korun. Naopak nejméně stát za slevy zaplatil v září, což však bylo zapříčiněno především začátkem školních roku na univerzitách až v závěru měsíce. Podle Rezkové se tak zatím nic nemění na předpokládaných ročních výdajích na slevy ve výši zhruba šesti miliard korun.

Ačkoliv České dráhy dostaly ze všech dopravců největší díl z kompenzací za listopad, jde o dosud nejmenší částku pro státního dopravce od začátku platnosti slev. Celkově dráhy za tři měsíce dostaly přes 657 milionů korun. Na druhém místě byl v listopadu RegioJet s 29 miliony korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Arriva Morava, a to 16,8 milionu korun.

Dopravce Fakturovaná částka v Kč železniční České dráhy 207 537 986 RegioJet 29 072 092 Leo Express 8 814 290 GW Train Regio 1 668 657 autobusoví Arriva Moravia a.s. 16 808 520 Arriva City s.r.o. 15 302 725 Student agency S k.s. 15 012 527 zdroj - ministerstvo dopravy



Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.