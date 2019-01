Zákroky proti Huawei zbrzdí výstavbu nových sítí v EU, varuje Čína

Pokud budou pokračovat „útoky“ na čínskou firmu Huawei, mohlo by to zbrzdit výstavbu nových mobilních sítí 5G v členských státech Evropské unie (EU). Uvedl to čínský velvyslanec při EU Čang Ming. Na jeho slova upozornil deník Financial Times.