bož, Novinky, ČTK

Nafta překonala cenu benzínu na začátku loňského listopadu. Předtím byla dražší než benzín naposledy v březnu 2015.

Nejdražší pohonné hmoty zůstávají v Praze. Litr benzínu se v metropoli prodává v průměru za 32,04 koruny, litr nafty za 32,24 koruny. To znamená, že benzín v hlavním městě za týden zlevnil o 19 haléřů a nafta o 20.

V žádném dalším regionu se průměrná cena benzínu ani nafty přes 32 korun nevyšplhala.

Nejméně zaplatí řidiči za benzín ve Zlínském kraji, a to 30,23 koruny za litr, což je o 30 haléřů méně než před týdnem. Nejlevnější naftu tankují motoristé na jihu Čech, a to v průměru za 30,62 Kč za litr. To je o 17 haléřů méně než minulou středu.

I přes jedenáct týdnů trvající zlevňování zůstávají pohonné hmoty v Česku dražší než před rokem. Ke konci ledna 2018 byla průměrná cena litru benzínu 30,82 koruny a litr nafty stál 30 korun.

Těžba ropy v Kalifornii

FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

Ceny ropy ve středu reagovaly na pokles zásob suroviny ve Spojených státech a na zveřejnění údajů, které naznačují slabší růst těžby ropy z břidlic v USA. Cena suroviny proto rostla.

Následně ale převážily obavy ze zpomalení tempa růstu globální ekonomiky, což by mohlo snížit poptávku. Ceny tak zamířily dolů.

Kolem 18:00 SEČ odepisovala severomořská ropa Brent už 1,7 procenta a klesla na 60,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala pokles dokonce o 1,9 procenta na 51,99 dolaru za barel.