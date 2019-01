Nejnižší meziroční inflaci mají Řekové a Portugalci – po 0,6 procenta. Naopak nejvíce spotřebitelské ceny rostou v Estonsku, meziročně o 3,3 procenta.

Vysoká byla meziroční inflace v prosinci i v Rumunsku (3 procenta) a Maďarsku (2,8 procenta).

Euro area annual #inflation down to 1.6% in December (November 1.9%) https://t.co/MtRtoOdgEY pic.twitter.com/lNWIOQZku6