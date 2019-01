Novinky, ČTK

Územní rozhodnutí pro stavbu chce získat letos, stavět by se podle Ťoka mělo začít v roce 2021, severní části Pražského okruhu pak po roce 2024. [celá zpráva]

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že jednání považuje za úspěch.

Většinu pozemků bude kupovat ŘSD



Pražský okruh je součástí dálniční sítě, a proto jej staví stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stát se nicméně dohodl s městem ohledně spolupráce na odkupech pozemků. Dohoda je taková, že ŘSD vykoupí pozemky přímo pod plánovanou komunikací a magistrát ty okolo, kde mají vzniknout pásy zeleně, které zmírní hluk pro okolní obyvatele.

„Dneska jsme se dohodli, že uděláme dodatek k memorandu, na základě kterého bude ŘSD schopna vykupovat větší podíl pozemků a ty potom předá Praze tam, kde budou potřeba kvůli dalším zeleným plochám a ekologickým opatřením," uvedl ministr Ťok po jednání.

Dodal, že stát má při výkupech výhodnější pozici, protože okruh spadá pod zákon o liniových stavbách. Ministr uvedl, že v úvahu připadá možnost novely zákona, která by umožnila zákon využít i jiným než státním subjektům, například právě samosprávám, tedy i pražskému magistrátu. Územní rozhodnutí pro úsek 511 by chtěl ministr získat ještě letos, a to včetně vyřešení případných odvolání.

V provozu zatím jen polovina



Náměstek pražského primátora Scheinherr označil za obrovský úspěch, že výkupy pozemků začnou už před tím, než bude ke stavbě vydáno platné územní rozhodnutí. „Je vidět, že jak pro nás, tak pro ministerstvo dopravy je tato stavba prioritou," uvedl.

Pozemků, které bude vykupovat Praha, je podle náměstka zhruba 150. „Minulý týden jsem se sešel se starosty všech dotčených městských částí a požádal jsem je, aby nám i v rámci jejich sousedských vztahů pomohli například s dohodami s jednotlivými majiteli," uvedl. Doplnil, že starostové mu vyšli vstříc a sami už se s majiteli pozemků scházejí. Scheinherr je proto ohledně postupu výkupů optimistický.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden po schůzce se zástupci vedení Prahy uvedl, že dostavba okruhu je prioritou. Plánovaný úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Stavba již získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a nyní je v územním řízení. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, v postavena je zhruba polovina.