Index průmyslové produkce v Německu klesl v listopadu 2018 oproti předchozímu měsíci o 1,9 procenta. Ekonomové v průzkumu agentury Reuters přitom čekali naopak mírný nárůst o 1,3 procenta.

Hlavní ekonom ING v Německu Carsten Brzeski uvedl, že riziko recese se „jednoznačně zvýšilo“. Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí minulého roku klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,2 procenta. Odhad růstu v závěrečném čtvrtletí bude zveřejněn příští týden. Pokud HDP opět klesne, bude to znamenat první recesi v Německu od roku 2013. Recesi ekonomové definují právě jako pokles v nejméně dvou po sobě jdoucích čtvrtletích.

Analytici Oxford Economics uvádějí riziko recese jako „značně vysoké“, ačkoli předběžně odhadují pro poslední čtvrtletí stagnaci (0 procent).

„Širší pohled nám ukazuje, že německá ekonomika - a eurozóna obecně - zjevně zařadily nižší rychlost,“ komentoval analytik Capital Economics Jack Allen.

