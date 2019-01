Cena zlata v pátek vystoupila na více než 1298 dolarů za unci, což je nejvyšší cena od poloviny června. Později však o zisky přišla, protože zpráva o novém kole obchodních rozhovorů mezi Spojeným státy a Čínou vedla k oživení na akciových trzích. Krátce před polednem se podle údajů agentury Bloomberg cena kovu pohybovala mírně nad hranicí 1290 dolarů.

„Za růstem (ceny zlata) v posledním období stojí změny v měnové politice USA, které zvyšují nebezpečí vysoké inflace, dále ukončení výkupu aktiv Evropské centrální banky, což povede k ohrožení ekonomik jižní Evropy, a také blížící se brexit," řekl analytik společnosti Golden Gate Marek Brávník. Upozornil, že strmý růst zaznamenává i cena stříbra.

Investoři se podle Brávníka díky rostoucí nejistotě na trzích stahují do takzvaných bezpečných přístavů, jako je například právě zlato či stříbro. „Všechny indicie shodně ukazují, že rokem 2019 začíná mimořádné období pro drahé kovy, opět zafungují nejen jako pojištění hodnoty majetku, ale v současnosti i jako investice s významným kapitálovým výnosem v řádu několika málo let," odhadl.

