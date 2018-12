Soud vyhlásil úpadek strojírenské Inekon Group

Pražský městský soud před Vánocemi vyhlásil úpadek strojírenské skupiny Inekon Group. Pražská firma dluží víc než 118,5 milionu korun. Podle Inekonu by se pohledávky měly vymáhat v exekuci, protože její podíl v čínské firmě Tong Hao Railway Vehicles má vyšší hodnotu než dluh a jeho exekučním prodejem by bylo možné věřitele uspokojit. Inekon se může proti rozhodnutí soudu odvolat. Vyplývá to z listin založených v Insolvenčním rejstříku.