V Německu zavřeli poslední černouhelný důl

V Německu v pátek ukončili těžbu v posledním černouhelném dole v zemi. V západoněmeckém Porúří se tak uzavřela zhruba 200letá éra, kdy se v jednom z nejvýznamnějších uhelných revírů v Evropě dobývalo toto fosilní palivo. Dál se v Německu bude těžit jen hnědé uhlí, a to nejspíš až do 30. let.