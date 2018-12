Jiří Novotný, Právo

Například vlakové spojení mezi Brnem a Bohumínem bude od příštího prosince osm let provozovat společnost RegioJet. Ta zvítězila v konkurenci se státem vlastněnými Českými drahami a dalším soukromým dopravcem Leo Express.

„Výsledek poptávkového řízení na provozování rychlíků na trase Brno-Přerov-Ostrava-Bohumín nás velmi potěšil. Po vítězství v zakázce na regionální spoje v Ústeckém kraji je to další trasa, kde se cestující mohou těšit na kvalitní služby RegioJetu. Pro ministerstvo dopravy coby objednavatele to bude zároveň další trať, kde po roce 2019 uspoří finance,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

V poptávkových řízeních už zaznamenaly úspěch RegioJet, Arriva i Leo Express

Podle informací MD bude RegioJet rychlíky na trase Brno-Bohumín provozovat ročně za 252 milionů korun, o 50 milionů laciněji, než se původně kalkulovalo. Celkem tedy stát tomuto dopravci za osm let zaplatí 2,017 miliardy korun.

Stát i kraje ušetří

V poptávkovém řízení MD na rychlíkové linky z Prahy do Tanvaldu, Rakovníka a Českých Budějovic, i na vlakové spojení na trase Kolín-Mladá Boleslav-Nový Bor zase v souboji s ČD uspěla soukromá společnost Arriva vlaky, která patří do skupiny Deutsche Bahn.

„Ve stávající smlouvě vykázaly České dráhy za rok 2017 u těchto linek ztrátu 299 milionů korun, kterou jsme jim kompenzovali. Nynější nabídka Arrivy představuje částku 244 milionů za rok. Ušetříme tedy ročně 55 milionů,“ informoval ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Z dosud uzavřených poptávkových řízení vyšly se štítem i České dráhy. Ty budou provozovat rychlíky na trasách Praha-Žilina i Praha-Luhačovice. Je už také rozhodnuto, že tento národní dopravce bude zajišťovat většinu regionálních spojů v Pardubickém kraji. Na dvou tratích v oblasti Letohradska a Králicka ale v tomto kraji budou cestující vozit vlaky Leo Expressu.

V regionech dál dominují ČD

Na otázku, jak se Českým drahám daří v jednání s dalšími kraji, odpověděl generální ředitel ČD Miroslav Kupec: „Koncem listopadu jsme měli s kraji uzavřeny nové dlouhodobé smlouvy na 43 procent z celkových výkonů na regionálních tratích a dalších 41 procent by mělo být uzavřeno do ledna. Věříme, že svou dominantní roli uhájíme. Možná o některé linky přijdeme, ale celkové výkony by měly být zachovány zhruba v dosavadní výši.“

Přes zmíněné úspěchy soukromých dopravců se České dráhy musejí zatím potýkat se skutečně tvrdou konkurencí pouze na trase mezi Prahou a Ostravou, kde o přízeň cestujících soupeří s RegioJetem a Leo Expressem.

„Na komerčním základě, a tedy riziko dopravců, je zatím v ČR provozováno osm procent vlakových spojů, a 92 procent na základě smluv, uzavíraných státem či kraji,“ sdělil na nedávném Žofínském fóru věnovaném liberalizaci železnice Libor Lochman, výkonný ředitel Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností.