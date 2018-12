Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v úterý odpoledne hájil dopravní komplikace na D1. Podle jeho slov měly firmy problémový úsek opravit do 16. prosince. Ministr doufal, že do té doby kalamitní sníh nenapadne. Uvedl to v úterý odpoledne... Celý článek Doufali jsme, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde. A on přišel, hájí se Ťok»