Novinky, ČTK

"Sdílíme mínění Evropské komise a doporučujeme, aby Itálie provedla nezbytná opatření k dodržení Paktu stability a růstu," uvedli ministři ve společném prohlášení. Zároveň podpořili pokračování rozhovorů mezi Evropskou komisí a italskými úřady.

Nejzadluženější země EU

Evropská komise minulý měsíc potvrdila své původní hodnocení, podle něhož je návrh italského rozpočtu v závažném nesouladu s jejími doporučeními, protože nijak nesnižuje obrovský veřejný dluh země.

Italové by mohli ustoupit



Komise nyní podle agentury DPA zvažuje zahájení oficiálního disciplinárního řízení s Itálií, které by mohlo vést až k uvalení výrazných finančních postihů. Představitelé italské vlády již nicméně signalizovali, že jsou otevřeni případnému snížení plánovaného rozpočtového deficitu. Agentura Reuters minulý týden s odkazem na dva zdroje z italské vlády napsala, že výše plánovaného schodku by se mohla snížit na dvě procenta, v reakci na to posílily evropské akcie i euro. [celá zpráva]

Italský premiér Giuseppe Conte předtím v rozhovoru s deníkem Avvenire uvedl, že v nejbližší době představí nový návrh rozpočtu, aby disciplinární řízení odvrátil. Dodal, že nový návrh by mohl zahrnovat nižší rozpočtový schodek, neposkytl však žádné podrobnější informace. Podle agentury AFP premiér Conte představí nový návrh rozpočtu již „v následujících hodinách”.

Současný návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což představuje trojnásobek ve srovnání s plány předchozí vlády. Italský veřejný dluh nyní přesahuje 130 procent HDP, takže výrazně překračuje unijními smlouvami stanovenou referenční hodnotu 60 procent HDP. Itálie je po Řecku druhou nejvíc zadluženou zemí Unie.