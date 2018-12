Světová banka dá 200 miliard USD na boj proti změnám klimatu

Světová banka a další investoři hodlají od roku 2021 během pěti let investovat 200 miliard dolarů (4,57 bilionu Kč) do boje s klimatickými změnami, což představuje dvojnásobek investic současného pětiletého plánu. Finanční prostředky půjdou na zkvalitnění předpovědí, systémy včasného varování a na informační služby. Uvádí to prohlášení skupiny, z něhož čerpala v pondělí agentura Bloomberg.