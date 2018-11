tov, Novinky

Že by i plastové lahve měly být zálohované si myslí 72 procent dotazovaných. Rozhodně proti je osm procent lidí, dalších 14 procent spíše nesouhlasí a zbývajícím je to jedno.

PET lahve zálohují například v Německu či Dánsku, zvažují to také na Slovensku. České ministerstvo životního prostředí si k problému nechalo zpracovat studii, začátkem roku se vyjadřovalo v tom smyslu, že za vhodnější považuje současný systém třídění plastů do kontejnerů než přes obchodníky.

Češi vnímají plýtvání plasty jako problém



Značná část zákazníků při nákupech srovnává nejen kvalitu a cenu, ale myslí i na životní prostředí. Polovina z respondentů při nákupu přihlíží k tomu, zda je nápoj ve vratném skleněném obalu. Více než 60 procent Čechů by upřednostnilo při nákupu potravinu bez obalu. Více se o to, jak jsou potraviny balené, zajímají ženy (65 procent vs. 56 procent mužů).

„Téma plastů silně rezonuje napříč médii posledních několik měsíců. Vnímají to nejen spotřebitelé, ale také samotní výrobci a prodejci, kteří zavádějí nejrůznější opatření k tomu, aby plýtvání plasty omezili. Jak ukázal náš průzkum, nakupující jim to rozhodně vyčítat nebudou, naopak mohou tím posílit jejich věrnost a důvěru,“ komentuje výsledky Karel Růžička z KPMG.

Balené vody v PET lahvích kupuje alespoň výjimečně 70 procent Čechů. Často nakupují balenou vodu spíše na venkově a mladší respondenti.

Víc třídí na menších městech

Češi si zatím nezvykli nosit vlastní sáčky do obchodů. Na dostupnost sáčků v obchodech spoléhá 68 procent respondentů, osm procent tato problematika vůbec nezajímá.

PET lahve nosí do tříděného odpadu 88 procent Čechů, dalších osm procent pak třídí alespoň polovinu lahví, které nakoupí. Méně než polovinu lahví třídí pouze dvě procenta respondentů, vůbec netřídí jen tři procenta z dotazovaných. Frekvence třídění stoupá s věkem, v kategorii respondentů nad 45 let třídí více než 90 procent Čechů. Častěji recyklují obyvatelé vesnic a menších měst do 100 000 obyvatel.

Přestože v obchodech se nad obalem zamýšlí většina Čechů a Češek, jednorázové kelímky je tolik netrápí. Jen každý pátý respondent si nekupuje kávu, čaj, pivo nebo limonády do jednorázových kelímků, vyplynulo také z pravidelného průzkumu KPMG, který zkoumá nákupní zvyklosti tuzemských zákazníků.