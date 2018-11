Novinky, ČTK

Nový most by měl být tříkolejný, vzhledem se snaží připomínat ten současný. Na vizualizaci jsou vyobrazeny dvě mostní konstrukce vedle sebe, po jedné vedou dvoje koleje, po druhé koleje a prostor pro pěší. Těm budou sloužit také lávky na vnějších stranách mostu.

Vizualizace nového železničního mostu u Výtoňě

FOTO: SŽDC

Národní památkový ústav (NPÚ) dříve uváděl, že most možná ještě půjde opravit. Podle studie, kterou poté pro NPÚ provedl Kloknerův ústav ČVUT, ale oprava mostní konstrukce není reálná.

Železný vlakový most spojující Výtoň a Smíchov se má podle expertů strhnout, protože je neopravitelný. Pohled ze Smíchovské strany.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Zkorodovaná konstrukce je v natolik špatném stavu, že je třeba, aby byla nahrazena novou. Prvků, které by bylo potřeba opravit, je totiž opravdu hodně. Zbourání konstrukce je proto varianta, která odpovídá stavu, ve kterém ten most nyní je," sdělil serveru ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.

SŽDC také původně zvažovala opravu mostu. V květnu ale správa oznámila, že kvůli rozsáhlé korozi ocelové konstrukce navrhuje studie projektantské firmy Sudop demolici a stavbu nového mostu. V létě nechala alespoň opravit lávky pro pěší.

Reportáž z dokončování opravy lávky na Železničním mostě spojující Výtoň a Smíchov letos v červnu

VIDEO: Novinky.cz

„Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let," řekla tehdy mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Pilíře by opravit šly



Památkáři ještě v květnu uváděli, že by bylo možné most opravit. „Je bohužel zcela zřejmé, že základní údržba mostu je značně zanedbaná, most má plošně degradované nátěry nosných konstrukcí, lávky a další části, ale to vůbec neznamená, že je neopravitelný," sdělil tehdy ČTK šéf pražského pracoviště NPÚ Ondřej Šefců. Nyní uvedl, že by mohly být zachovány alespoň kamenné pilíře mostu. „Kamenné části jsou hodnoceny jako opravitelné, včetně pilířů v řece, které jsou kvalitní a není důvod pro jejich bourání. Jde o to, jakým způsobem co nejcitlivěji nahradit ocelové nosníky," řekl Šefců Aktuálně.cz.

Zachování pilířů je možné i podle Kloknerova ústavu. "Kovové konstrukce bohužel nelze zachránit, ale zbytek určitě ano," sdělil ředitel ústavu Kolísko. SŽDC už dříve uvedla, že by mohla být spodní část mostu po rozsáhlé opravě zachována a kovovou konstrukci by nahradila replika, což podle serveru navrhl i Kloknerův ústav. Závěry nejnovější studie chtějí památkáři spolu s odborníky z Kloknerova ústavu ještě představit Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

SŽDC by chtělo kvůli zbourání ocelové konstrukce sejmout z mostu památkovou ochranu. Podle NPÚ jsou ale i razantnější úpravy možné bez odebrání ochrany. Návrh na odnětí památkové ochrany mostu nyní posuzuje ministerstvo kultury. Most na Výtoni je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.

SŽDC začátkem roku zkontrolovala všechny železniční mosty, které má ve správě. Kontroly ukázaly, že více než čtyři tisíce mostů vyžadují opravy. Rozsáhlé revize všech mostů v České republice byly vyvolány obavami o jejich stav po pádu lávky v pražské Troji v závěru loňského roku.