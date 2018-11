Zaměstnanci by chtěli dražší stravenky, většina má smůlu

Hodnota stravenek, které čeští zaměstnanci dostávají od zaměstnavatele, přijde většině z nich nedostatečná. Průměrná hodnota je 78 korun a pro 90 procent dotázaných jde o nízkou částku. Nejčastěji by si přáli dostávat stravenky v hodnotě 100 korun. Plyne to z průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.