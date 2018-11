Na dárky si půjčují statisíce Čechů

Na vánoční dárky si už někdy vzala půjčku téměř pětina Čechů, letos se k tomu chystá osm procent z nich. Jde o statisíce lidí, z nichž zhruba polovina přitom spadá do kategorie rizikových klientů, pro které by to mohlo skončit i exekucí.