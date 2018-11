ČTK

Vítězný návrh vypracovali Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip. Porota, ve které zasedli architekti i představitelé města a městské části, kladně ohodnotila umístění stromů, které oddělují silnici od středu náměstí, kam se chodci dostanou díky novému výstupu z metra a přechodům. Kruhový objezd bude mít tři pruhy. Návrh počítá s podzemními garážemi na severozápadní straně náměstí.

Vizualizace nové podoby Vítězného náměstí v Praze 6.

FOTO: Architekti Hnilička Pavel, ČTK

V centru náměstí bude obelisk, který byl i v původních plánech Antonína Engela, který ve 20. letech minulého století náměstí vyprojektoval. Podobu monumentu by podle poroty měla určit výtvarná soutěž. Pomník zahraničním vojákům druhé světové války bude přesunutý k Technické ulici.

Náměstí má být pro obyvatele bezpečnější

FOTO: Architekti Hnilička Pavel, ČTK

„Dalším krokem je oslovení autora vítězného návrhu k dopracování koncepční studie. V ní bude možné zapracovávat případné připomínky a upřesňovat návrh. Poté budou řešeny další navazující fáze projektu,” řekl Vácha s tím, že podle hrubého odhadu by práce na úpravách náměstí mohly začít za pět let.

Video

Time-lapse ranní špičky na Vítězném náměstí

Do architektonické soutěže na novou podobu Vítězného náměstí v Praze 6 přišlo 43 návrhů, z nichž tři byly vyřazeny kvůli dodání po termínu. Autory šesti návrhů byly týmy ze zahraničí, a to ze Srbska, Švédska, Německa, Španělska a Nizozemska. Do finále postoupilo pět návrhů.

Tramvaje budou jezdit po západní straně náměstí.

FOTO: Architekti Hnilička Pavel, ČTK

Předmětem soutěže bylo řešení problémů s dopravou a uspořádání náměstí tak, aby bylo pro obyvatele bezpečnější. Mezi hlavní problémy náměstí patří velké dopravní zatížení a nepřehledné křížení automobilové a pěší dopravy. Jedním z pokynů bylo to, aby architekti respektovali původní plán architekta Engela.

Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925 a nyní do něj ústí několik komunikací - Evropská, Čs. armády, Jugoslávských partyzánů, Svatovítská a Dejvická. Ve své historii neslo několik názvů, mimo jiné v letech 1952 až 1990 se jmenovalo Říjnové revoluce. Mezi Pražany se pro něj vžil název Kulaťák.