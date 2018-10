bož, Novinky

V červenci bylo na letišti odbaveno 1,877 miliónu lidí, což představuje meziroční nárůst o desetinu. I v srpnu došlo k nárůstu cestujících o 10 procent, v tomto případě na 1,875 miliónu. V září z Prahy cestovalo 1,731 miliónu lidí, což je o sedm procent více než o rok dříve.

„Letišti Praha se také během letošní letní sezóny, kdy celkově letecký provoz nad Evropou výrazně posílil, podařilo udržet trend pomaleji rostoucího počtu leteckých pohybů,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

„Zatímco počet odbavených cestujících v letních měsících rostl více než devítiprocentním tempem, počty leteckých pohybů meziročně vzrostly o 6 procent,“ dodal.

Nejoblíbenější je Londýn



Nejoblíbenější destinací pro cestující z Prahy byl v letních měsících Londýn. Ten je v žebříčku míst, kam bylo z Prahy odbaveno nejvíce cestujících, následován je Moskvou, Paříží, Amsterdamem a Frankfurtem nad Mohanem.

Do Londýna zároveň oproti stejnému období loňského roku vycestovalo o téměř 50 tisíc cestujících více, což představuje meziroční nárůst o 16 procent. Například do Budapešti bylo meziročně odbaveno o 107 procent cestujících více a do Barcelony o 29 procent.

„Pokud jde o dovolenkové destinace, létalo se během léta nejvíce do Antalye, která je následována Burgasem, Heraklionem, Hurghadou a Rhodem. Během léta také výrazně posílila přímá spojení do dálkových destinací,“ uvedlo letiště s tím, že na těchto linkách bylo meziročně odbaveno o 34 procent lidí více.