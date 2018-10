Radek Plavecký, Právo

Na zdejším testovacím polygonu má vzniknout ve spolupráci s tuzemskými univerzitami rozsáhlé zázemí pro inženýry a techniky. Testovat se tu budou parkovací asistenty, kamery a senzory pro udržení auta v pruzích a další technologie směřující k zajištění bezpečnosti jízdy a k autonomnímu řízení. Práci by tak měly najít desítky lidí, hlavně technici, inženýři, testovací řidiči a lidé pro správu a údržbu areálu.

Společnost Valeo si od nového zázemí slibuje zlepšení testovací infrastruktury. „Budeme moci v mnohem větší míře testovat nejmodernější systémy pro autonomní auta,“ uvedl generální ředitel pražského vývojového centra Valeo Leoš Dvořák.

Skupina Valeo, jejímž členem je i Valeo Autoklimatizace, zaměstnává v České republice přes 4500 lidí. Skupina se zabývá vývojem asistenčních parkovacích systémů a integrací senzorů do aut. Testovací polygon u Milovic by se měl díky investicím opravit, rozšíří se zpevněné povrchy a vybuduje se infrastruktura.

Testování asistentů na současném polygonu v Milovicích.

FOTO: Valeo

Valeo má pozemky pro polygon dosud pronajaté od kraje na následujících pět let. Středeční memorandum prodlužuje nájem o dalších deset let. Kraj se zavázal k vybudování přípojky elektrické energie, vody a dalších sítí a opraví místní komunikace vedoucí k areálu. Kolik bude kraj investovat peněz, ale vedení kraje neupřesnilo s tím, že to není dané.

„Předem se investice dají těžko určit, ale je to náš areál a investice do něj bychom museli stejně udělat,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná (ANO). Kraj by měl investovat za nájem prostoru letiště, a to necelých 300 tisíc korun měsíčně.

Valeo už u Milovic na polygonu testuje, ale zatím v omezeném režimu kvůli nevyhovujícím podmínkám. „V prostoru polygonu je teď nedostačující zázemí, kvalita plochy letiště neodpovídá našim potřebám, takže se bude opravovat. Do tří let by tu mělo pracovat sto zaměstnanců,“ doplnil jednatel Valeo Autoklimatizace Jakub Drahorád.

Kraj kromě toho ještě musí dořešit spor o milovické pozemky s firmou RP Mladá, která měla rozsáhlé území pronajaté, ale kvůli nedodržení podmínek kraj smlouvu vypověděl. Kraj snaží domluvit na mimosoudním narovnání. „Necháváme si dělat ještě dva právní posudky na dohodu o narovnání,“ doplnila hejtmanka.