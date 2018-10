tov, Novinky

Dálnice M26 v Kentu bude uzavřena vždy od 22:00 do 5:30 ráno místního času až do 15. října a pak znovu ve stejné hodiny mezi 19. listopadem a 21. prosincem. Dálnice spojuje 10 mil (16 kilometrů) dlouhý úsek mezi M25 u Sevenoaks a M20 u West Malling.

Důvodem je nácvik „operace zácpa“, kdy by kamióny musely čekat v kolonách kvůli přerušení železniční a trajektové dopravy přes průplav. Důvodem jsou obavy, že pokud by došlo k brexitu bez dohody s EU, přístav Dover se bude potýkat s komplikacemi a průtahy ohledně proclení zboží.

Kamióny by v případě potíží měly čekat a parkovat v uvedeném úseku, aby se v průjezdnosti odlehčilo dalším oblastem. Nácvik se týká instalace dopravního značení, který by umožnil nájezd kamiónů do protisměru. M26 leží zhruba na polovině cesty mezi Londýnem a Doverem.

Rozhořčená kritika



Místní konzervativní poslanec Tom Tugendhat podle BBC cvičení rozhořčeně kritizoval. Prý začíná bez konzultací a navzdory předchozím ujištěním, že se nic takového nechystá.

Ministr dopravy Chris Grayling označil nácvik za součást krizových plánů, i když je prý přesvědčen, že v praxi nebude třeba. Věří totiž, že se dohodu uzavřít podaří. Británie by měla unii opustit 29. března příštího roku.