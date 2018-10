Novým členem bankovní rady ČNB bude Aleš Michl

Novým členem bankovní rady České národní banky (ČNB) jmenuje prezident Miloš Zeman ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Zeman to ve čtvrtek řekl v televizi Barrandov. Jméno druhého kandidáta do bankovní rady neuvedl.