Pro hlasovali především poslanci evropských lidovců (EPP) a sociálních demokratů (S&D). K lidovcům a socialistům se přidala i větší část klubu konzervativců (ECR) a menší část evropských liberálů (ALDE). Pro bylo 452 poslanců, proti 132 a 65 se jich zdrželo.

Netflix či Amazon budou muset evropské seriály a filmy financovat nebo zakoupit.

„Platformy nabízející videa na vyžádání by zároveň měly přispět k rozvoji evropské audiovizuální produkce, a to buď přímými investicemi do obsahu, nebo příspěvkem do vnitrostátního fondu,” uvedl Evropský parlament v tiskové zprávě. Podobný mechanismus už funguje například v Německu nebo ve Francii.

Z českých poslanců novelu směrnice podpořili Jaromír Kohlíček (KSČM) a dále téměř všichni čeští členové poslaneckého klubu evropských lidovců (EPP): Luděk Niedermayer (TOP 09), Stanislav Polčák (STAN), Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová (oba KDU-ČSL), Jaromír Štetina (TOP 09) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Podporuji fakt, že směrnice vyžaduje, aby platformy poskytovaly více prostoru pro tvorbu evropským tvůrcům, čímž nepřímo podpoříme evropskou kulturní činnost a rozmanitost,” řekl Novinkám Zdechovský.

Sedm Čechů proti



Naopak proti byli z českých zástupců všichni členové klubu evropských liberálů a demokratů – Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek a Pavel Telička (všichni za ANO) – dále Evžen Tošenovský (ODS), Jiří Payne (Svobodní) a Kateřina Konečná (KSČM).

„Hlasoval jsem proti, protože věřím ve volný trh a především právo spotřebitele si vybrat. Jsem přesvědčen, že není potřeba stanovovat kvóty a určovat, jaké pořady mají či nemají služby na vyžádání, jako je například Netflix, vysílat,” uvedl Telička na dotaz Novinek.

„Spotřebitelé mají možnost si svobodně zvolit, zda dají přednost evropské či jiné tvorbě. Z druhé strany chápu jistou snahu podpořit evropskou filmovou tvorbu. Nemělo by to však být prostřednictvím arbitrárně stanoveného obsahu, na základě politického rozhodnutí,” dodal.

Podle europoslance Evžena Tošenovského novela omezuje svobodnou volbu diváků. „Principiálně jsem proti podobným kvótám, je špatně, pokud chceme platformy a služby pro video a sociální sítě přeregulovat, nechme je a jejich uživatele svobodnější,” sdělil Novinkám.

Komerční nabídka by se podle Tošenovského měla řídit podle skutečné poptávky. „Někteří diváci to zřejmě ocení, ale regulace dopadne i na ty, kteří preferují mimoevropskou tvorbu a právě proto vyhledávají speciální, často i předplacené, služby,” dodal.

Jan Keller a Olga Sehnalová (oba ČSSD) se zdrželi. Na hlasování se nedostavili Jiří Maštálka (KSČM), Jiří Pospíšil (TOP 09) a Jan Zahradil (ODS).

Schválený text musí ještě formálně odsouhlasit i Rada EU.