Pětašedesátiletý Zetsche je šéfem Daimleru od začátku roku 2006 a v představenstvu už od roku 1998. Podle listu Financial Times se hlavně jeho zásluhou podařilo značce Mercedes předehnat BMW na poli prodejů luxusních vozů. Zetsche dosud stál zároveň v čele divize Mercedes-Benz Cars, i tuto pozici opustí. Zamíří do dozorčí rady, přičemž se počítá s tím, že v roce 2021 by se měl stát jejím předsedou.

Podle Bloombergu změny ve vedení koncernu souvisí s dopadem aféry Dieselgate na automobilový průmysl, který se kvůli požadavkům na omezení emisí musí například více zaměřovat na rozvoj elektromobilů.

Dosavadní šéf koncernu Daimler Dieter Zetsche (vpravo)

FOTO: Michele Tantussi, Reuters

Devětačtyřicetiletý Källenius je od začátku roku 2015 členem představenstva Daimleru. Když byl loni jmenován ředitelem vývoje a výzkumu, byl označován za „korunního prince“ a možného nástupce Zetscheho.

„Ola Källenius si na různých pozicích v Daimleru získal nejen můj respekt, ale také uznání svých kolegů ve velmi různorodých oblastech. Proto velice vítám skutečnost, že dozorčí rada učinila toto personální rozhodnutí,” uvedl Zetsche.

Daimleru se sídlem ve Stuttgartu patří mimo jiné také výrobce miniaut Smart nebo autobusů Setra.