„Při hlasování o důvěře vlády tuto vládu podpořili poslanci a poslankyně KSČM, takže to je první přirozený partner,“ řekla Maláčová na dotaz, kde ANO a ČSSD budou hledat hlasy pro schválení rozpočtu.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) v úterý řekla, že komunisté chtějí vládní návrh rozpočtu nejdříve podrobně prostudovat a na základě toho se pak rozhodnou. Předsedkyně připustila, že navrhovaný schodek 40 miliard korun není z ekonomického hlediska optimální. Míní ale, že každá vláda plní své politické priority.

Poněkud odlišný postoj než Maláčová prezentoval v týdnu premiér Andrej Babiš (ANO). Ve středu uvedl, že KSČM podpořila jeho vládu jen jednorázově; chce proto o rozpočtu jednat se všemi sněmovními stranami.

Přidejte na investice, vyzval Kalousek

Piráti a TOP 09 ústy svých místopředsedkyň Olgy Richterové a Markéty Pekarové Adamové v Partii navržený rozpočet odmítli.

Opozici kromě vysokého schodku vadí na rozpočtu i nízká míra investic v době hospodářského růstu. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek v neděli v České televizi uvedl, že na investice by v příštím roce mělo směřovat nejméně 150 miliard korun. S návrhem vlády, aby na investice plynulo 122 miliard korun, nesouhlasí. Pokud kabinet Andreje Babiše (ANO) návrh nepřepracuje, nebude pro něj opoziční TOP 09 ve Sněmovně hlasovat.

„Snížit výdaje o 40 miliard korun a zvýšit investice, aby investice odpovídaly tomu, co jsme investovaly v době krize v roce 2012,“ uvedl své představy o změnách v návrhu Kalousek.

„Pokud by vláda návrh akceptovala, tak jsme připraveni pustit to do druhého čtení. Pokud vláda nebude náš návrh akceptovat, tak můžeme zápasit o změny mantinelů, ale ty mantinely jsou natolik špatné, že jej nemůžeme podpořit,“ dodal.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka uvedl, že to jeho strana nepodpoří a že na investice je v rozpočtu více peněz než v minulých letech.

Deficit i v dalších letech



Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou investice prioritami rozpočtu, stejně jako zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Letos je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun, aktuálně je podle Babiše přebytek rozpočtu zhruba deset miliard korun.