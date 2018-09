Většina Čechů chodí do práce na osmou. Začínají dřív, než je evropský průměr

Češi chodí do práce dřív než lidé v ostatních evropských zemích. Okolo 82 procent zaměstnanců malých a středních firem je v zaměstnání do 08:00 hodin, desetina pak do 09:00. V Evropě chodí před osmou dvě třetiny lidí a na devátou pak čtvrtina. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft.