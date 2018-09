bož, Novinky

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) na středečním zasedání za přítomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana schválil rozpočet na příští rok s deficitem 40 miliard. [celá zpráva]

„Plánování deficitních schodků v současné ekonomické situaci je těžce obhajitelné. Bylo by možné jej akceptovat jen v případě, že by byl schodek tažen skutečně výrazným zrychlením investic, protože ekonomika je v mnoha směrech podinvestovaná a zvýšení investic je tak žádoucí,” řekl Novinkám hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Hrozí, že se příznivé situace nevyužije a zdroje se projedí Jakub Seidler, ING Bank

„Vzhledem k nízké míře připravenosti nových investičních projektů však nebude růst investic natolik silný, aby deficitní hospodaření ospravedlnil. Opět tak hrozí scénář, že se současná příznivá ekonomická situace vedoucí k citelnému růstu daňových příjmů smysluplně nevyužije a současné zdroje se spíše 'projedí',” dodal.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy představuje schválení rozpočtu s takovýmto deficitem promarněnou příležitost. „To nám připomenou zvláště léta nadcházející, až výkon tuzemské ekonomiky zákonitě cyklicky poklesne,” upřesnil.

Video

Záznam: TK po jednání vlády

„Jen málo na tom mění skutečnost, že skutečné hospodaření státního rozpočtu dopadá v posledních letech lépe, než je rozpočtováno. Jen málo na tom mění i skutečnost, že celkový obraz veřejných financí navíc v posledních letech vylepšuje poměrně zodpovědné souhrnné hospodaření krajů a obcí,” dodal.

Vláda by podle Kovandy při hospodaření na úrovni státního rozpočtu měla být ambicióznější a snažit se zřetelnými kroky směřovat k vyrovnání rozpočtu v nejbližších letech. „A to i při zachování, ba i zesílení důrazu na investice v porovnání se současným stavem,” zdůraznil ekonom.

„Jakkoli lze argumentovat, že tuzemské veřejné finance patří k nejzdravějším v rámci EU, vláda Česká republika by se neměla spokojovat s pozicí jednookého, který je mezi slepými králem. Takový postoj se může už v příštích letech snadno vymstít,” uzavřel Kovanda.

Globální ekonomický růst posledních let je pro současnou vládu vyhraný jackpot Dominik Stroukal, Roklen

„Jestli jsme ještě před rokem mohli pochybovat, zda se ekonomika přehřívá, dnes je na tom široká shoda. Centrální banka na přehřívání reaguje zvyšováním sazeb, vláda se ale stav ekonomiky snaží ignorovat,” uvedl pro Novinky hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.

„Globální ekonomický růst posledních let je pro současnou vládu vyhraný jackpot. Mohli by rekordně utrácet, aniž by se zadlužovali. Místo toho výhru utratili, a ještě si půjčili od lichváře. Až totiž výkon světové ekonomiky zpomalí, úroky se zvýší a poznáme, jak nezodpovědné bylo se zadlužovat v dobách dobrých,” varuje Stroukal.

Nejde o bezprostřední riziko pro vývoj veřejných financí Radomír Jáč, Generali Investments

Hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč připomněl, že schodek 40 miliard korun by odpovídal 0,7 procenta velikosti nominálního hrubého domácího produktu (HDP), který ministerstvo financí čeká v roce 2019.

„Nejde tedy o nijak zásadní deficit, nejde o žádné bezprostřední riziko pro vývoj veřejných financí. Ostatně zdá se, že veřejné finance jako celek letos i příští rok opět vykáží přebytek a poměr dluhu vládního sektoru vůči HDP bude dále klesat,” upřesnil Jáč.

„Snížení plánovaného schodku na rok 2019 na úroveň 40 miliard nezní příliš ambiciózně, zejména v situaci pokračujícího hospodářského růstu. Otázkou navíc je, jaké saldo nakonec rozpočet za letošní rok vykáže ve skutečnosti,” připomněl.

„Vnímal bych jako žádoucí, aby se skutečný schodek v roce 2019 nerozšiřoval, respektive sdílím názor, že u schodků by byl v aktuální situaci žádoucí jejich sestupný trend, tedy že rozpočtový schodek by se měl snižovat,” uzavřel Jáč.

Kritická je i Národní rozpočtová rada



Kritická byla ve svém úterním prohlášení k rozpočtu i Národní rozpočtová rada. Podle ní by se měla výše schodku v příštích dvou letech snižovat. Ministerstvo financí ale plánuje schodek 40 miliard korun nejen pro příští rok, ale až do roku 2021.

„Nastavení deficitu státního rozpočtu na další roky není racionální,“ uvedl člen rady profesor Jan Pavel. „Výdaje jsou vyšší než příjmy, i když ekonomika jede na plný výkon. Měl by tam být sestupný trend, který by měl reflektovat, že deficit není standardním výstupem hospodaření,“ dodal.