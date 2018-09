Tomáš Volf, Novinky

V Česku bylo v oběhu podle posledních statistik z července 592,72 miliardy korun. Proti stejnému měsíci loni to je nárůst o 27 miliard.

Relativní podíl hotovostních transakcí na celkových peněžních transakcích sice v Česku mírně klesá, ale celkový objem oběživa souvisí s růstem ekonomiky. Proto tento ukazatel roste, uvedla na dotaz Novinek centrální banka.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Nepatříme k zemím, kde by klesala absolutní hodnota peněz v oběhu. Takové země jsou, nejkřiklavějším příkladem je třeba Švédsko,” poznamenal guvernér ČNB Jiří Rusnok na nedávné tiskové konferenci při představení nových vzorů sto- a dvousetkorunových bankovek.

Úbytek hotovosti registrují hlavně ve skandinávských zemích, kde se kartou platí už i v kostele nebo pouličním umělcům. Ve většině zemí EU ale podobně jako v Česku zatím hodnota oběživa roste. „Podobně jako Česko to má třeba Německo nebo Británie,” dodal Rusnok.

Do hodnoty oběživa se počítají všechny hotovostní peníze (mince a bankovky), tedy nejenom ty „u lidí“, ale i ty u právnických osob včetně bankovních subjektů mimo centrální banku.

Bezkontaktní platby kartou se rozšiřují i do městské dopravy (ilustrační foto)

FOTO: Petr Horník, Právo

„Množství hotových peněz v oběhu je dáno vývojem ekonomiky a přístupem obyvatelstva k formě placení a držení hotových peněz. Češi jsou na hotovost zvyklí a chtějí ji mít k dispozici, i když část transakcí provádějí kartou nebo bankovními převody,” řekla Novinkám mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Dodala, že paradoxně objem hotovosti může narůstat i v dobách ekonomické krize, kdy lidé hromadí hotovost a považují ji za bezpečné aktivum.

Kartou se v Česku podle odhadů platí asi třetina transakcí, ve výše zmíněném Švédsku je to přes 90 procent. Většina lidí má u sebe či doma hotovost třeba pro řemeslníky nebo pro platby v obchodech, kde karty neberou. Platby kartou také může zasáhnout technický výpadek. Značná suma hotovosti je také rozmístěná v bankomatech, kterých v posledních letech stále přibývá.

Platby vysokých částek v hotovosti omezuje zákon proti praní špinavých peněz. V roce 2014 byl limit pro platbu v hotovosti snížen na 270 tisíc korun, což v té době odpovídalo částce 10 tisíc eur. Větší sumy lze sice hradit ve více platbách, podle expertů by ale mezi platbami měl být alespoň měsíční odstup, jinak by to mohlo být považováno za obcházení zákona.