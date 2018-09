Jiří Novotný, Právo

„Nebudeme tyto 75% slevy počítat s nějakého dražšího imaginárního základního jízdného, které si de facto nikdo ze zákazníků nekupuje. Nebylo by to fér vůči studentům a seniorům ani vůči státu. Proto pokud je plná cena jízdenky například na trase z Brna do Prahy ve třídě Lowcost 99 Kč, zaplatí student nebo senior za cestu 24 Kč. Stejně to bude platit v případě našich dalších tras a cen,“ řekl Právu mluvčí soukromého dopravce RegioJet Aleš Ondrůj.

Sleva i pro cizince

Leo Express zase v pátek oznámil, že dětem, žákům, studentům i seniorům bude ve svých vlacích a autobusech poskytovat nejen 75% slevu, ale po každé projeté jízdě jim vrátí i těch zbývajících 25 % z plné ceny v leo korunách, které pak mohou využít na nákup dalších jízdenek na linkách tohoto soukromého dopravce. Podmínkou je ovšem členství ve věrnostním programu Smile Club.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) má 75% sleva z jízdného zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro významnou skupinu obyvatel, která má nižší příjmy, a tím pádem omezenou možnost využívat častěji cestování vlaky a autobusy.

Tato sleva bude od 1. září v ČR platit na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových i železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města.

Ve vlacích však slevy bude možné využít pouze ve druhé třídě. Té první se vládní nařízení netýká, a cestující tak za toto pohodlí musí nadále platit plnou cenu.

Stačí se prokázat občankou či pasem

Ve vlaku či autobusu mířícím do zahraničí bude 75% sleva platná také, ale pouze v tuzemsku, do poslední stanice nebo zastávky před státní hranicí. Nárok na ni budou mít na území České republiky i cizinci daných věkových kategorií.

„Aby mladí lidé a senioři mohli jezdit na tak výrazně zlevněné jízdné, budou se ti ve věku nad 65 let a cestující od patnácti do osmnácti let muset prokázat platným dokladem totožnosti. Tedy občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným úředně vydaným průkazem s fotografií, jménem a datem narození, popřípadě žákovským nebo studentským průkazem či průkazem ISIC,“ informovalo ministerstvo dopravy.

Naopak děti do 15 let žádný doklad pro 75% slevu jízdného nepotřebují. „Budeme jim prostě důvěřovat, že opravdu ještě nemají patnáct let,“ konstatoval Ondrůj.

Zatímco RegioJet i Leo Express zahájily předprodej zlevněných jízdenek už před několika týdny, České dráhy s tím začaly až dnes, tedy ode dne, od něhož jsou 75% slevy vyhlášeny cenovým výměrem ministerstva financí.

„Zlevněné jízdenky budou teď pro mladé i seniory dostupné ve všech běžných prodejních kanálech Českých drah. Tedy v nádražních pokladnách, na našem e-shopu i v přenosných osobních pokladnách vlakového doprovodu přímo v daném spoji. Problém nebude ani při případném navrácení zakoupených cestovních dokladů. Například v e-shopu je bude možné vrátit do čtvrt hodiny před odjezdem vlaku bez jakékoliv srážky,“ ujišťuje vedoucí oddělení tarifů ČD Roman Šulc.

Dopravci budou posilovat spoje

Všichni velcí dopravci počítají s tím, že pokud to bude potřeba, posílí se startem slev už o tomto víkendu operativně své spoje, aby kvůli předpokládanému náporu cestujících neutrpěla kultura cestování.

Jak už Právo informovalo, jízdné zlevněné o 75% přijde celkem ročně státní pokladnu na zhruba šest miliard korun. Stát totiž bude dopravcům kompenzovat ztrátu z poskytování této slevy. „Ztráta bude vždy vyčíslena z konkrétní ceny jízdenky, kterou by cestující zaplatil, pokud by slevu nedostal,“ vysvětluje Ťok.