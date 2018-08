Ceny potravin, alkoholu a tabáku rostly o 2,5 procenta, stejně jako v červenci. Ceny služeb rostly v srpnu meziročně o jednu desetinu procentního bodu pomaleji než o měsíc dříve, a sice o 1,3 procenta.

Cílem Evropské centrální banky (ECB) je, aby se inflace pohybovala kolem dvou procent.

