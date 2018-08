Novinky, ČTK

Nejdražší z celé republiky jsou nadále pohonné hmoty v Praze, kde litr benzínu stojí v průměru 34,30 koruny a litr nafty 33,48 koruny. V žádném jiném regionu cena benzínu nepřesáhla 34 korun a cena nafty 33 korun.

Nejlevnější Natural lze natankovat v Jihočeském kraji, kde za ni čerpadláři chtějí v průměru 32,91 Kč/l. Pod 33 korunami za litr benzinu je cena ještě v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Také nafta vyjde řidiče nejlevněji u jihočeských pump, za litr zaplatí 31,98 Kč. V žádném jiném kraji motoristé naftu pod 32 korun za litr nepořídí.

Zdražování bude pokračovat



Ceny benzínu i nafty v Česku v posledních měsících kolísaly. Na začátku června se průměrná cena benzínu přiblížila k 33,50 koruny za litr a u nafty přesáhla 32,60 koruny, což bylo nejvíce od prosince 2014.

„Severomořská ropa Brent zdražila od poloviny srpna do dneška z úrovní kolem 70 dolarů za barel na úrovně nad 77 dolary za barel. Toto zdražení se právě začíná promítat do růstu cen pohonných hmot v ČR, jejichž cenové pohyby jsou obecně o dva až tři týdny zpožděné za pohyby cen ropy. V příštím týdnu tak cena benzínu i nafty v ČR opět poroste, a to na úroveň 33,55 v případě benzínu Natural 95 a na úroveň 32,60 v případě nafty,” odhadl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Za zdražením ropy podle něj stojí napětí kolem Íránu a větší než očekávaný pokles zásob v USA.