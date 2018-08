Staré sady jsou pryč. Nové odrůdy ovoce déle vydrží, ale na pálenky se nehodí

Jak dlouho budou mít ještě pěstitelé co pálit? Ústup tradičních odrůd ovoce, například velkopavlovické odrůdy meruněk, může do budoucna způsobit velké zklamání v pálenicích. Napomáhají k tomu i nové sady, které jsou zaměřené na trvanlivé ovoce. A to nechtějí pěstitelé pálit.