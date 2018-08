tov, Novinky

Vláda prezidenta Nicoláse Madura letos termín škrtání nul dvakrát posunula, místo původního plánu se neškrtají tři nuly, ale rovnou pět.

Centrální banka oznámila, že nová měna bude nějaký čas fungovat souběžně vedle té staré, aby se usnadnily transakce. Podle deníku El Tiempo ale například dopravci v pohraničních oblastech přestávají přijímat měnu, která vyjde z oběhu, žádají třeba kolumbijská pesa.

„Nevíme, čím budeme platit, nerozumíme ničemu,” stěžoval si profesor na penzi Antonio Omaña, zatímco čekal ve frontě před bankou.

V pátek byla zavřená také většina obchodů, kde kvůli změnám například museli školit pokladní. Lidé přitom pochybují, zda škrtnutí nul něčemu pomůže, někteří se obávají, že zdražování bude naopak ještě rychlejší.

Svazky starých venezuelských bolívarů

FOTO: Stringer, Reuters

„Jestli to takhle půjde dál, budeme muset dělat to samé v prosinci,“ řekla listu New York Times majitelka jedné z kaváren, která musela letos zvedat ceny nejméně čtyřicetkrát.

Inflace v zemi se v posledních měsících vymkla kontrole a MMF odhadl, že do konce roku by mohla činit astronomický milión procent. Takovou hyperinflaci zažilo například Německo ve 20. letech minulého století.

Nový bolívar soberano se rovná 100 000 starých bolívarů. Ve Venezuele je levný benzín a nafta, lístek na autobus tak nyní stojí kolem 10 000 bolívarů. U nové měny tak lidé budou nějaký čas potřebovat i mince, na které si už odvykli. Za potraviny, nemluvě třeba o elektronice, museli platit objemnými štosy bankovek. Starý bolívar téměř ztratil hodnotu, na tržnicích v pohraničí se prodávají například kabelky sešité z bankovek.

Ke škrtnutí nul u měny kvůli hyperinflaci sáhly v minulosti také třeba Zimbabwe, Bulharsko či Rusko.